Эксперт раскрыл, как узнать о воровстве домашнего Wi-Fi

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Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений Максим Данилин объяснил, как понять, что к домашнему интернету подключился кто-то посторонний. По его словам, заметить, что Wi-Fi кто-то ворует можно, если у интернета снизилась скорость.

Также на это может указывать сообщение от оператора о превышении трафика, в то время как пользователь не менял своего поведения в Сети.

Эксперт отметил, что подозрения в воровстве домашнего Wi-Fi должны появиться, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда хозяин не пользуется интернетом.

— Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуются интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник, — сказал Данилин.

Он посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика. Также эксперт порекомендовал зайти в настройки роутера и посмотреть, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему. Нужно соотнести список всех подключенных гаджетов и попробовать найти чужие, передает агентство «Прайм».

Для защиты от кражи Wi-Fi нужно замените пароль, который установлен по умолчанию на роутере, не следует использовать простые сочетания слов, подчеркнул эксперт.

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