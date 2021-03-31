Сенатор предложил штрафовать людей, выбрасывающих собак и кошек на улицу

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Сенатор Александр Башкин предложил внести изменения в действующее законодательство. Он считает, что нужны серьезные штрафы для хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу.

По мнению сенатора, эта мера позволит значительно уменьшить популяцию бездомных животных, а также появится больше финансовых средств на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.

— Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и ее владельца, а также серьезные штрафы для таких горе-хозяев, — заявил Башкин.

Он уверен, что без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно, так как хозяева питомцев каждый день безнаказанно выбрасывают кошек и собак.

Также сенатор считает, что введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования сделает более ответственными и потенциальных хозяев животных, они более обдуманно будут принимать решение завести питомца, передает РИА Новости

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