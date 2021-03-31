Всемирный банк раскрыл долги стран перед Россией

Фото: moscow-live

Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Информацию по состоянию на конец 2019 года разместили на сайте организации.

Самым крупным должником России на тот момент была Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года страны подписали соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также больше миллиарда долларов РФ задолжали Вьетнам, Венесуэла, Йемен, Бангладеш и Индия.

Государства Африки совокупно должны России 973 миллиона долларов. Это Мозамбик, Замбия, Танзания, Судан, Сомали,Эфиопия и Мадагаскар, причем большинство кредитов были взяты этими странами еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.

Всего на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны Москве около 22,9 миллиарда долларов.

Издание РБК поясняет, что Минфин РФ подобную информацию не публикует, программа государственных кредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

Читайте также: Счетная палата оценила исполнение федерального бюджета в 2020 году