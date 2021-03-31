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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь на 31 марта в Москве
Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Леонид Щеглов

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь на 31 марта в Москве

Полина Долганова

Город

Прирост осадков в ночь с 30 на 31 марта в Москве составил семь миллиметров. Об этом сообщил представитель метеобюро Москвы.

— В городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, — отметил синоптик.

Эксперт пояснил, что данные получены в 6 утра 31 марта с главной метеостанции столицы на ВДНХ. Отмечается, что месячная норма осадков для марта в столице составляет 34 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, в среду днем в столице температура поднимется до плюс 10 градусов, передает «Интерфакс».

Ранее синоптики назвали самый теплый день на текущей неделе в Москве.

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