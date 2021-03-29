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Синоптики назвали самый теплый день на текущей неделе в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптики назвали самый теплый день на текущей неделе в Москве

Ксения Монахова

Город

Самым теплым днем на текущей неделе окажется четверг, 1 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что 1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ночью в четверг в столице ожидается 4–6 градусов, по области — 2–7.

— Днем в Москве 12–14 градусов, по области — 9–14, — говорится в сообщении.

Ветер 1 апреля будет дуть юго-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Затем в столице похолодает на несколько градусов. Так, в пятницу, 2 апреля, ожидается небольшой дождь и до 5–7 градусов тепла днем, ночью — от нуля до пяти.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Кроме того, высота снежного покрова в городе снизилась до 21 сантиметра.

Читайте также: Синоптик рассказал, что теплая дождливая погода в Москве ускорит таяние снега

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