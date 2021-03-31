Наталья Сергунина: В Москве начал работу совет предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве появился совет предпринимателей, который возглавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Совещательно-консультационный орган создали для взаимодействия бизнесменов с правительством столицы. Предприниматели будут обсуждать с властями меры государственной поддержки и другие вопросы в бизнес-сфере.

— В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики: торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки, — пояснила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Первое заседание совета прошло во вторник, 30 марта. Во время встречи члены совета изучили план работы на год. Кроме того, на заседании выбрали координаторов рабочих групп. В ведомстве уточнили, что всего совет состоит из 21 рабочей группы.

Председателем совета стал Алексей Фурсин. Отмечается, что совет будет работать при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса.

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