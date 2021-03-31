Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина: В Москве начал работу совет предпринимателей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: В Москве начал работу совет предпринимателей

Анастасия Волоснова

Город

В Москве появился совет предпринимателей, который возглавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Совещательно-консультационный орган создали для взаимодействия бизнесменов с правительством столицы. Предприниматели будут обсуждать с властями меры государственной поддержки и другие вопросы в бизнес-сфере.

— В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики: торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки, — пояснила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Первое заседание совета прошло во вторник, 30 марта. Во время встречи члены совета изучили план работы на год. Кроме того, на заседании выбрали координаторов рабочих групп. В ведомстве уточнили, что всего совет состоит из 21 рабочей группы.

Председателем совета стал Алексей Фурсин. Отмечается, что совет будет работать при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса.

Читайте также: Столичные предприниматели смогут создавать сайты-визитки через портал поставщиков

предпринимателиАлексей ФурсинНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в