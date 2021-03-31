Первый дом по программе реновации построили в столичном районе Щукино

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Россия, Москва, Новощукинская улица, 8 Карта всех событий

В столичном районе Щукино завершилось строительство жилого дома на 306 квартир по программе реновации. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что это первый жилой дом в районе, который построен по программе реновации.

По словам Загрутдинова, новостройка состоит из трех секций. Фасады здания выполнены в пастельных тонах, а в вестибюле жилой части можно найти колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и зону размещения почтовых ящиков.

— Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, — добавили в пресс-службе.

Здание построено по адресу Новощукинская улица, дом 8. Новостройка оборудована всеми необходимыми системами контроля, а на придомовой территории уже имеются детская и спортивная площадки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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