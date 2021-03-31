Эксперты рассказали о самых распространенных проблемах в сфере ЖКХ

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Жильцы многоквартирных домов должны проявлять бдительность, чтобы не попасться на удочку изобретательных мошенников. Аферисты часто представляются сотрудниками коммунальных служб, которые якобы пришли поверить счетчики. Лучше лишний раз уточнить информацию в документах приборов учета, а также узнать о запланированных работах в управляющей компании, «Жилищнике» или отделе жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказала директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты РФ Ольга Аринцева.

— Мы не можем отрицать тот факт, что у нас существует мошенничество в области поверки счетчиков. Обычно все недобросовестные организации, идущие на рынок услуг и убеждающие бабушек и дедушек в необходимости поверки, не всегда говорят правду. С инженерной точки зрения поверка приборов учета — это необходимый процесс, однако жильцы могут уточнить, нужна ли она им, — объяснила Ольга Аринцева.

Перед тем как допустить неизвестного человека к счетчикам, нужно тщательно изучить документы и даты в паспортах приборов учета. Если срок еще не подошел, то речи о какой-либо поверке не может быть, отмечает ФАН. По словам Ольги Аринцевой, если жильцу пытаются всучить счетчик, прошедший часть поверочного интервала, это является жульничеством.

Помимо этого, член Общественной палаты РФ рассказала, что неплательщики тоже могут влиять на содержание многоквартирного дома. Она пояснила, что услуги, которыми пользуются жильцы квартир, делятся на две категории. Первая — когда они платят только за свое. Вторая — платежи за услуги, которыми пользуется весь дом, но они не принадлежат жильцам.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов сообщил, что проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства находятся среди самых распространенных в нашей стране. По словам эксперта, есть специальный рейтинг проблем, с которыми граждане чаще всего обращаются. Так, лидирующую позицию занимают жалобы на неудовлетворительное состояние многоквартирных домов. Следом за ними идут проблемы в сфере управления ЖКХ, отмечает Nation News.

— Например, многие россияне обращаются к нам из-за недовольства качеством коммунальных услуг и благоустройством территории. Последней проблемой стал капремонт домов, — объяснил Андрей Костянов.

Немало случаев, когда управляющие компании, не имея конкурентов, плохо выполняют свои обязанности. По словам эксперта, как правило, мелкие организации ответственно относятся к своим обязательствам, потому что заинтересованы в прибыли.

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