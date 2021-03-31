«Было популярно»: экс-солистка «Комбинации» ответила на слова Разина об эскортницах 90-х

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Заявления музыкального продюсера Андрея Разина о том, что некоторые участницы популярных групп в 80–90-е годы пробивали себе путь на сцену через постель, абсолютно беспочвенны. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина.

Лично ей, как заметила Кашина, для того чтобы стать участницей музыкального коллектива, «ничего кроме прослушивания не пришлось проходить».

֫— Конечно, я могу отвечать только за себя, а за других — нет, — сказала собеседница «Вечерней Москвы». — Например, у меня сложилось без постельных историй. Я была замужней девушкой, меня туда ангажировал общий с Александром Шушининым (основатель и продюсер группы «Комбинация» — прим. «ВМ») знакомый. Меня прослушали, я им подошла по профессиональным качествам. Потом нас с супругом пригласили на испытательный срок, который мы успешно прошли и начали трудиться в группе.

По словам Кашиной, в конце прошлого века прекрасная половина эстрадных исполнительниц действительно ради «продвижения готова была пойти на многое»:

— Да, в 80–90-е годы история с эскортом была очень популярна, но нашу группу она не коснулась. Поэтому вряд ли можно верить заявлениям Разина. Они абсолютно беспочвенны. Да и Шушинин бы очень порядочным человеком, который нас очень любил и относился к нам исключительно как отец. Я могу с уверенностью сказать, что варианты с эскортом в истории нашей группы исключены. Видимо, Разин что-то напутал.

Ранее музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил в СМИ, что некоторые заслуженные артистки России ранее занимались эскортом.

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