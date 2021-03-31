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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется желанное тепло
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется желанное тепло

Виктория Родимкина

Город

Тепло без осадков в столицу вернется в начале следующей недели, температура воздуха поднимется до 11 градусов днем. Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова в среду, 31 марта.

По ее словам, 5 апреля погода в Москве улучшится после похолодания.

— И там погода без существенных осадков, хотя ночь еще будет не очень теплая — около нуля градусов, местами отрицательная. Но дневная температура — уже 6–11 градусов тепла, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

Синоптик добавила, что с понедельника, 5 апреля, в столицу «вернется желанное тепло».

Ранее Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные.

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