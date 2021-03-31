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Солистка «Бурановских бабушек» призвала граждан вакцинироваться
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Солистка «Бурановских бабушек» призвала граждан вакцинироваться

Елена Фролова

Здоровье

Вакцинация от коронавируса позволит гражданам быстро вернуться к привычной жизни, выходить без боязни на улицу и общаться с близкими. Так считает солистка «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева.

— К сожалению, пока мы не можем свободно общаться с родственниками, дышать и гулять. Конечно, дискомфорт приносит и тот факт, что мы ходим в масках. А ведь так хочется свободы, встретиться с поклонниками и зрителями, — рассказала Анна Прокопьева.

Поэтому, по ее словам, наступило то самое время, когда людям важно задуматься о том, как они могут защититься.

— Вы — себя, а мы — себя. И тогда… Мы накопили столько энергии. Мы можем подарить свои танцы, песни, встретиться с вами, — добавила солистка музыкальной фольклорной группы.

По ее словам, именно во время концертов происходит самое необыкновенное — обмен энергией между артистами и зрителями. Подобное ощущение практически ни с чем несравнимо, а после таких мероприятий люди чувствуют подъем сил и радость, считает Анна Прокопьева.

— Пришло время подумать о себе и защититься от коронавируса. Береги себя, вакцинируйтесь, пожалуйста! — заключила артистка.

Напомним, что массовая вакцинация стартовала в России с началом 2021 года. Прививку делают на бесплатной основе. Для этого достаточно обратиться в один из ближайших прививочных пунктов. Как отмечает телеканал «360», при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

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