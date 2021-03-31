Глава МИД Италии назвал ситуацию с дипломатом РФ «враждебным актом»

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МИД Италии считает ситуацию с задержанием сотрудника аппарата российского военного атташе «крайне серьезным враждебным актом». Об этом в среду, 31 марта, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

— Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры, — цитирует Луиджи Ди Майо РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Италии был задержан российский офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В связи с этим Рим принял решение выслать из страны двух российских дипломатов.

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