Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двух человек задержали в Италии по подозрению в шпионаже в пользу России
Фото: Следственный комитет РФ

Двух человек задержали в Италии по подозрению в шпионаже в пользу России

Виктория Родимкина

Происшествия

В Италии были задержаны два человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает спецподразделение карабинеров ROS в среду, 31 марта.

Уточняется, что задержали российского офицера и капитана итальянских ВМС. По данным карабинеров, россиянин работает при посольстве в Риме.

В заявлении говорится, что операция была проведена в момент встречи двух офицеров после передачи секретной документации итальянским капитаном в обмен на деньги, сообщает РИА Новости.

— По завершении официальных процедур капитан был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену и шпионаж.

Читайте также: Двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство в столичном парке

задержаниешпионажИталия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в