Двух человек задержали в Италии по подозрению в шпионаже в пользу России

Фото: Следственный комитет РФ

В Италии были задержаны два человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает спецподразделение карабинеров ROS в среду, 31 марта.

Уточняется, что задержали российского офицера и капитана итальянских ВМС. По данным карабинеров, россиянин работает при посольстве в Риме.

В заявлении говорится, что операция была проведена в момент встречи двух офицеров после передачи секретной документации итальянским капитаном в обмен на деньги, сообщает РИА Новости.

— По завершении официальных процедур капитан был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену и шпионаж.

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