Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену и шпионаж

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Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж в пользу Украины. Об этом говорится на сайте Севастопольского городского суда.

Пенсионерку задержали в ноябре 2019 года за передачу секретных военных сведений украинской стороне. На момент задержания жительнице Севастополя было 64 года.

По данным следствия, женщина раскрывала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, частотах и ключах радиостанций, таблицах радиопозывных.

Дело рассматривали в закрытом режиме, не раскрывая личность пенсионерки. Женщину приговорили к 12 годам колонии общего режима.

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