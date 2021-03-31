Один человек погиб в результате пожара в квартире на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, 3-й Михалковский переулок, 17 Карта всех событий

Один человек скончался в результате пожара на северо-западе столицы. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в доме № 17 по адресу 3-й Михалковский переулок. Пламя разгорелось в квартире на втором этаже.

Во время пожара удалось спасти 20 человек. Еще один человек пострадал. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее четыреста человек эвакуировали из супермаркета на юго-западе Москвы из-за пожара

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