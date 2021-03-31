«Руины»: появились кадры сгоревшего дома стрелка из Мытищ

Фото: tvzvezda.ru

В подмосковных Вешках, где 29 марта силовики проводили спецоперацию по задержанию местного жителя, который вел стрельбу из окна своего дома, по-прежнему стоит оцепление. Телеканал «Звезда» 30 марта опубликовал кадры дома, который был почти полностью сожжен в ходе штурма.

На кадрах видно, что от многоэтажного особняка остались одни руины, крыша дома почти полностью выгорела. На месте продолжаются работать следователи и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, в сгоревшем доме найдено тело мужчины.

Ранее по теме:

«Хороший человек»: соседи рассказали о стрелке из Мытищ

Пожарная машина и скорая помощь направились к месту перестрелки в Мытищах

Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ