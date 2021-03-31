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Названа самая «скандальная» велодорожка в Санкт-Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Названа самая «скандальная» велодорожка в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Самую «скандальную» городскую велодорожку назвал руководитель общественного движения велосипедистов Санкт-Петербурга Павел Хусу.

— Больше всего дискуссий вызывает трасса для велотранспорта вдоль Фонтанки. При этом с точки зрения организации движения на велосипеде эта «скандальная» велодорожка играет важную связующую роль, — пояснил Павел Хусу.

По его словам, по дорожке можно проехать через центр города с юга на север или в обратную сторону. Недавно на ней был установлен велосветофор, который дает зеленый сигнал для велосипедистов буквально на десять секунд, а после следует минута ожидания.

Эксперт также подчеркнул, что бывают разные проблемы с велосипедной проезжей частью. Они происходят из-за конфликта интересов с водителями авто и других различных неудобств, отмечают «Невские новости».

Другие проблемы, как отметил Павел Хусу, встречаются на отделенных от проезжей части участках. Речь идет о заездах и выездах из карманов, которые велодорожки пересекают под острыми углами. По мнению эксперта, велосипедист может просто не увидеть приближающийся автомобиль.

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Санкт-Петербургвелосипедвелодорожка
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