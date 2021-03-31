Пятнадцать имеющих архитектурную ценность домов сохранят в рамках реновации в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

В рамках программы реновации в центре Москвы сохранят 15 имеющих архитектурную ценность домов. Об этом в среду, 31 марта, сообщил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

По его словами, эти здания не подлежат сносу. Один дом находится в районе Хамовники, еще один — в Красносельском районе, четыре дома — в Таганском, девять — в Басманном районе.

— В настоящее время начали работы по обследованию жилых домов и подготовке предложений по дальнейшему функциональному использованию, — цитирует Валуя агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в Центральном административном округе (ЦАО) столицы на первом этапе программы реновации запланировано переселение 3,7 тысячи человек.

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