Пятнадцать имеющих архитектурную ценность домов сохранят в рамках реновации в Москве
В рамках программы реновации в центре Москвы сохранят 15 имеющих архитектурную ценность домов. Об этом в среду, 31 марта, сообщил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.
По его словами, эти здания не подлежат сносу. Один дом находится в районе Хамовники, еще один — в Красносельском районе, четыре дома — в Таганском, девять — в Басманном районе.
— В настоящее время начали работы по обследованию жилых домов и подготовке предложений по дальнейшему функциональному использованию, — цитирует Валуя агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что в Центральном административном округе (ЦАО) столицы на первом этапе программы реновации запланировано переселение 3,7 тысячи человек.
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