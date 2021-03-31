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Владимир Путин поручил за две недели подготовить параметры поддержки регионов
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин поручил за две недели подготовить параметры поддержки регионов

Никита Абрамов

Экономика

Президент России Владимир Путин поручил в течение двух недель разработать параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 году для предстоящего послания Федеральному собранию. Об этом стало известно в среду, 31 марта.

— Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию, и в связи с этим прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году так, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию, — сказал Путин во время совещания с кабинетом министров.

Кроме того, президент России попросил подготовить предложения по реструктуризации финансовой задолженности регионов, а также по старту программ развития региональной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

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экономикароссийские регионыВладимир Путин
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