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Путин оценил возможность национализации предприятий, не исполняющих гособоронзаказ
Фото: Администрация президента РФ

Путин оценил возможность национализации предприятий, не исполняющих гособоронзаказ

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с возможностью национализации предприятий, которые со сбоями выполняют гособоронзаказ. Об этом он заявил в среду, 31 марта.

По словам Путина, государство исправно выделяет средства на выполнение гособоронзаказа. Возможные сбои с его исполнением могут быть связаны с неэффективностью менеджмента.

Также президент подчеркнул, что национализация предприятий, которые исполняют гособоронзаказ, возможна в случае, если собственники не справляются с работой и не могут эффективно использовать помощь государства, сообщает ТАСС.

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