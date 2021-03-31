Путин оценил возможность национализации предприятий, не исполняющих гособоронзаказ

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с возможностью национализации предприятий, которые со сбоями выполняют гособоронзаказ. Об этом он заявил в среду, 31 марта.

По словам Путина, государство исправно выделяет средства на выполнение гособоронзаказа. Возможные сбои с его исполнением могут быть связаны с неэффективностью менеджмента.

Также президент подчеркнул, что национализация предприятий, которые исполняют гособоронзаказ, возможна в случае, если собственники не справляются с работой и не могут эффективно использовать помощь государства, сообщает ТАСС.

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