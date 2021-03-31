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Народный календарь. Как распознать грешника 1 апреля
Фото: Pexels

Народный календарь. Как распознать грешника 1 апреля

Василий Плиткин

Общество

Этот четверг 1 апреля, в народном календаре получил название Дарья – грязные проруби или Дарья-пролубница. Христиане вспоминают в этот день мучеников Хрисанфа и Дарии.

Наши предки верили, что в этот день можно увидеть настоящую сущность человека, распознать грешника. Для этогоЕсли вручную постирать одежду, то у грешника она не отстирается, а у того, кто живет праведной жизнью, быстро станет чистой.

Народные приметы гласили, что в этот день просыпается домовой и может вылезать по ночам.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как распознать грешника 1 апреля

Приметы погоды гласили, что если звезд не видно, то будет тепло, а если начался паводок на Дарью, то будет хорошая трава.

1 апреля отмечаются День смеха и Международный день птиц.

243 года назад бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. 83 года назад положено начало широкому распространению растворимого кофе.

В этот день родились русский писатель Николай Гоголь, композитор Сергей Рахманинов, журналист Владимир Познер, певец Сергей Лазарев.

Именины отмечают Иван, Дарья, Софья, Иннокентий, Дмитрий.

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народный календарьВидео ВМвера в приметы
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