СК проводит проверку по факту пожара в доме в Москве, унесшего жизнь пенсионера

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Россия, Москва, 3-й Михалковский переулок Карта всех событий

Следователи проводят проверку по факту пожара в жилом доме по 3-му Михалковскому переулку, повлекшего смерть 77-летнего мужчины. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств ЧП. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в ведомстве.

Напомним, 31 марта в жилом доме по 3-му Михалковскому переулку произошел пожар. После ликвидации огня в квартире было обнаружено тело 77-летнего пенсионера. Кроме того, в больницу были госпитализированы мужчина и женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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