Заместителя председателя правительства Ставропольского края арестовали
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по обвинению в мошенничестве. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
По данным следствия, Петрашов, находясь на посту зампредседателя правительства в период с 2013 по 2015 год, получил взятку по меньшей мере в 130 миллионов рублей. За эти деньги чиновник обещал помощь в заключении договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
Причастность Петрашова к преступной деятельности была установлена благодаря совместной работе сотрудников СК и ФСБ. По месту проживания и на рабочем месте Петрашова проведены обыски. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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