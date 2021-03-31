Заместителя председателя правительства Ставропольского края арестовали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чертановский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по обвинению в мошенничестве. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, Петрашов, находясь на посту зампредседателя правительства в период с 2013 по 2015 год, получил взятку по меньшей мере в 130 миллионов рублей. За эти деньги чиновник обещал помощь в заключении договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Причастность Петрашова к преступной деятельности была установлена благодаря совместной работе сотрудников СК и ФСБ. По месту проживания и на рабочем месте Петрашова проведены обыски. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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