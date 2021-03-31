Росгвардия оценила спецоперацию по обезвреживанию стрелка в Мытищах

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Действия спецподразделений по обезвреживанию мужчины, открывшего стрельбу по правоохранителям в Мытищах, были правильными и профессиональными. Об этом в среду, 31 марта, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, спецназ сделал все, чтобы не пострадали люди.

— Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей, — отметил Грибакин.

Он подтвердил, что стрелявший бросил в сотрудников правоохранительных органов около 20 гранат, а в его доме был найден склад с оружием и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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