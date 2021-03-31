Маркеры психопата: врач-психиатр составил портрет мытищинского стрелка

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Врач-психиатр Андрей Бабич составил психологический портрет погибшего от пожара во время штурма дома мытищинского стрелка, 61-летнего Владимира Барданова. По мнению эксперта, покойный был психопатичной личностью, он противопоставлял себя обществу по множеству признаков.

— Он переоценивал себя, он не платил, у него были огромные задолженности. Когда его хотели приравнять к законопослушным личностям, у него это была такая реакция короткого замыкания. «Неужели я такой обыкновенный, похожий на всех? Тварь ли я дрожащая или право имею?» — рассказал врач.

Он уточнил, что данные признаки свидетельствуют о том, что у Барданова было настолько раздутое эго, что он просто никак не мог бы сдаться властям. Психиатр добавил, что мужчина всегда был асоциальным.

Эксперт считает, что намерение совершить подобное преступление у него было давно, однако воплотить его в жизнь не получалось. По словам специалиста, у покойного давно копилось раздражение внутри.

Также Бабич рассказал о маркерах психопата, которые присутствовали у мытищинского стрелка.

— Громкая музыка, дорогие гости, ощущение, что «я имею право на все что угодно». Это такие маркеры, что люди рядом, соседи всегда ощущают неудобство, когда рядом такой сильный, властный, богатый человек. Это маркер того, что перед тобой сосед-психопат, — цитирует психиатра 5-tv.ru.

Он также отметил, что с подобными людьми ни в коем случае не стоит идти на контакт.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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