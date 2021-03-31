«Мертвецы как развлечение»: депутат Госдумы прокомментировала повышение возрастного ценза выставки «Мир тела»

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Запрет на посещение детьми выставки человеческих тел в Москве является правильным решением. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее стало известно, что организаторы выставки Body Worlds («Мир тела»), которая проходит на ВДНХ, повысили возрастной ценз до 18+. Посмотреть экспонаты человеческих тел смогут только совершеннолетние граждане либо дети в возрасте 12 лет и старше, но только в сопровождении родителей.

Драпеко положительно оценила повышение ценза, а саму выставку, которую уже успели прозвать «выставкой трупов», назвала абсолютно неприемлемым для России «безобразием».

— Это совершенно неприличное дело — показывать мертвых людей в качестве развлечения, — возмутилась депутат. — В российской культуре мы традиционно относимся к умершим с уважением, даже если речь идет о врагах.

По мнению парламентария, эту экспозицию в принципе не нужно было разрешать к показу в России. Если в других странах подобные инсталляции приемлемы, то в РФ — никак нет, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Я не считаю, что мы должны быть открыты к таким проявлениям культуры, — заключила она.

Напомним, выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта и будет работать по январь 2022 года.

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