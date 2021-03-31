Строитель упал в вентиляционную шахту на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Строитель упал в вентиляционную шахту при проведении работ в строящемся здании на проспекте Андропова. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, мужчина упал с высоты 25-го этажа на уровень 14-го этажа. Его госпитализировали в больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося.

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