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Ученые выяснили, как смех влияет на здоровье
Фото:«Интерны»

Ученые выяснили, как смех влияет на здоровье

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые установили, что с помощью смеха можно существенно улучшить состояние здоровья. Смехотерапия способна снизить уровень депрессии и улучшить состояние пациентов с гинекологическим раком.

Ученые кафедры медсестер общественного здравоохранения факультета сестринского дела университета Хаджеттепе выяснили, что смех оказывает положительное влияние на здоровье пожилых и тяжелобольных пациентов. Существует даже специальная практика, которая называется хасья-йогой. В рамках нее люди собираются группами и безудержно веселятся.

Врачи из Южнокорейского университета Ча обнаружили, что групповые сеансы смеха и терапия музыкой положительно воздействуют на женщин с гинекологическими формами онкологии. Также веселившиеся люди более устойчивы к стрессу и депрессии.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Киры Глинки, смех очень полезен для легких и сосудов, так как улучшает кровоснабжение органов и тканей.

Таким образом, можно констатировать, что смех является универсальным и бесплатным лекарством, сообщают «Известия».

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