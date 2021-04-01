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Познер улетел из Тбилиси после протестов из-за его высказываний
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Познер улетел из Тбилиси после протестов из-за его высказываний

Виктория Родимкина

Происшествия

Журналист Владимир Познер вылетел из Тбилиси, где прошли акции протеста в связи с его приездом. Об этом сообщает грузинский Первый канал в четверг, 1 апреля.

— Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие, — сообщили в эфире.

На кадрах видно, как Владимир Познер вместе с друзьями выходят из гостиницы в окружении полицейских. Протестующие разошлись после того, как убедились, что телеведущий покинул Грузию.

Телеведущий рассказал РИА Новости, что планировал пробыть в Грузии до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Участники акции забросали гостиницу, в которой остановился журналист яйцами, нецензурно выражались в сторону РФ, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии».

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ГрузияТбилисиВладимир Познер
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