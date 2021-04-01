Пожарное депо со скалодромом ввели в эксплуатацию в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, посёлок Кирпичного Завода, 4Б Карта всех событий

Пожарное депо с башней для тренировок и скалодромом ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы со ссылкой на председателя ведомства Олега Антосенко.

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пожарного депо на четыре машино-места в Марушкинском поселении, — сообщил он.

Уточняется, что депо строили за счет средств из городского бюджета.

Объект расположен по адресу поселок Кирпичного завода, дом 4б, строение 1. Депо рассчитано на четыре машино-места. Помещения предназначены не только для содержания, но и для техобслуживания, мойки и ремонта пожарных машин. Специалисты организовали на объекте пункты связи, комнаты отдыха, учебные классы, спортивный зал и медицинский кабинет.

Для тренировок пожарных в депо открыли учебно-тренировочную башню со скалодромом. На территории рядом с объектом организовали стоянку для автомобилей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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