Стилист Александр Рогов назвал главные тренды этой весны

Фото: instagram.com/alexandrrogov

Известный стилист Александр Рогов озвучил модные тренды этой весны. Некоторые из них шокировали даже его.

Особенно сильно дизайнер удивился популярности остроносых кроссовок. Подобный тренд эксперт охарактеризовал как «уродство».

Также Рогов рассказал про тренд на специально задранные выше локтей рукава на пиджаках и жакетах. Его стилист оценил положительно и уточнил, что из-под рукавов пиджака должны выглядывать рукава рубахи, лонгслива или блузки. Он отметил, что этот вариант не идеален для повседневной жизни, но будет выигрышно смотреться на фото.

Далее Рогов разобрал моду на заниженные линии талии на брюках, джинсах и юбках.

— Это тренд для продвинутой аудитории, — пояснил ведущий шоу «Перезагрузка» в эфире авторского YouTube-проекта «Шоп-контент».

По его мнению, носить такие наряды сможет не каждый. В качестве примера он привел Викторию Бэкхем, которая создает безупречные образы с брюками с такой посадкой. Он уточнил, что наиболее выигрышно заниженные предметы одежды смотрятся на стройных девушках.

Ранее стилист рассказал, как правильно носить модную косынку.

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