В Роспотребнадзоре заявили, что пандемии могут стать более частым явлением

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Пандемии в будущем могут стать более частым явлением, так как в мире отмечается тренд на глобализацию. Об этом рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в четверг, 1 апреля.

— В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный, — рассказал академик РАН.

По его словам, из-за глобализации на сегодняшний день при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции высока вероятность ее занесения в ближайшее время на новую территорию.

Виктор Малеев пояснил, что бывает трудно и даже невозможно предсказать, когда будет вспышка нового вируса, но такая угроза постоянно существует. К ней нужно быть готовыми, оставлять запас коек в больницах, передает слова специалиста РИА Новости.

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