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Академик РАН спрогнозировал окончание эпидемии COVID-19 в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Академик РАН спрогнозировал окончание эпидемии COVID-19 в России

Юлия Курганова

Здоровье

Эпидемия COVID-19 в России может закончиться к августу, у многих уже будет иммунитет, а из-за сезонности вируса число случаев заболевания коронавирусом может снизиться до сотен или даже единиц. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

— Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится, — заявил он.

Эпидемиолог добавил, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19, потому что люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом, передает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог заявил, что не стоит ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году. Пока в мире идет рост заболеваемости коронавирусом, в европейских странах снижения заболеваемости не наблюдается.

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