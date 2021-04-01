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Врач предупредила, что переболевшим COVID-19 нельзя лететь в жаркие страны
Фото: pixabay.com/ru

Врач предупредила, что переболевшим COVID-19 нельзя лететь в жаркие страны

Юлия Курганова

Здоровье

Полеты в жаркие страны запрещены людям, переболевшим COVID-19, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и существует риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

— Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение, — отметила она.

Врач добавила, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему также есть в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах следует проконсультироваться со специалистом.

Также профессор пояснила, что у людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго были в реанимации часто сохраняется кислородная зависимость. По ее словам, к самым легким осложнениям COVID-19 относятся нарушения сна и головные боли.

Иванова отметила, что тяжелее коронавирус переносят мужчины. Но больше всего от этого вируса страдают пожилые люди, передают «Известия».

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