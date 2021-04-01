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Эпидемиолог заявил, что не стоит ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог заявил, что не стоит ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году

Юлия Курганова

Здоровье

Пандемия коронавируса, скорее всего, в 2021 году в мире не закончится, но летом возможно значительное снижение заболеваемости, потому что COVID-19 имеет сезонный характер. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

— Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же, — сказал он.

Эпидемиолог добавил, что пока в мире идет рост заболеваемости коронавирусом, в европейских странах снижения заболеваемости не наблюдается, также остается непонятной ситуация в Африке и нескольких стран Азии, где низкий охват тестированием.

Малеев считает, что пандемия COVID-19 начнет стихать в мире, когда иммунитет будет у 70 процентов населения, при этом важно следить за мутациями коронавируса и тем, защищают ли от них существующие вакцины, передает РИА Новости.

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