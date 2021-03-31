Общенациональный локдаун введут во Франции

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Карантинные ограничения, которые действуют в 19 департаментах Франции, с этой субботы, 2 апреля, распространятся на всю страну. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

Данные меры будут действовать один месяц.

— Школьное расписание будет адаптировано, чтобы не оставлять наших детей одних. Конкретно это означает, что на следующей неделе школьные занятия будут проходить дома, — добавил Макрон.

Он отметил, что с 12 апреля начнутся двухнедельные весенние каникулы, после которых дети смогут вернуться в детские сады и школы. Студенты колледжей и лицеев продолжат учиться дистанционно и вернутся в классы с 3 мая, передает РИА Новости.

С 20 марта в 19 департаментах Франции закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости, поездки между регионами ограничены. С конца октября в стране не работают кафе, рестораны, бары и культурные учреждения.

Последние несколько недель эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается, растет число заболевших коронавирусом и нагрузка на реанимации.

C начала эпидемии в стране зафиксировали более 4,5 миллиона заболевших COVID-19, свыше 95 тысяч человек умерли.

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