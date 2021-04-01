Москвичам рассказали, в какие страны экспортируют столичные макароны

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На долю столичных предприятий приходится почти треть всего российского экспорта макаронных изделий. На сегодняшний день столица не только выпускает макароны, но и активно продает их за рубеж.

В прошлом году Москва поставила макаронные изделия в 44 страны, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Среди главных торговых партнеров — страны ближнего зарубежья: Казахстан с объемом импорта в 9,45 миллиона долларов, Белоруссия с 6,02 миллиона долларов, а также Узбекистан, закупивший столичных макарон на сумму в 3,23 миллиона долларов, — сказал заммэра.

Мировой импорт макаронных изделий по итогам 11 месяцев прошлого года составил 6,62 миллиарда долларов. Больше всего макарон из других стран ввозят США, Германия, Великобритания, Франция и Канада. В общем это составляет 48 процентов мирового импорта.

По данным специалистов, с 2015 года уровень потребления макарон в мире растет на 2,5 процента в год. Наиболее популярны они в Италии, где один человек в среднем съедает 23,1 килограмма этих изделий в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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