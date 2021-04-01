Коронавирус выявили у 9169 человек в России за сутки
В России за минувшие сутки выявлено 9,2 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 1 апреля.
В стране за 24 часа зафиксировали 9169 случаев коронавируса. Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 383 человека от инфекции, полностью вылечились 10 247 человек.
Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В РФ за все время пандемии выявили 4 554 264 случая коронавируса. За все время скончались 99 233 человека, вылечились 4 176 419 пациентов.
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