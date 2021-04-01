Коронавирус выявили у 9169 человек в России за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено 9,2 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 1 апреля.

В стране за 24 часа зафиксировали 9169 случаев коронавируса. Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 383 человека от инфекции, полностью вылечились 10 247 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В РФ за все время пандемии выявили 4 554 264 случая коронавируса. За все время скончались 99 233 человека, вылечились 4 176 419 пациентов.

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