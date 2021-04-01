Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Коронавирус выявили у 9169 человек в России за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коронавирус выявили у 9169 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено 9,2 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 1 апреля.

В стране за 24 часа зафиксировали 9169 случаев коронавируса. Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 383 человека от инфекции, полностью вылечились 10 247 человек.

Коронавирус выявили у 9169 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус выявили у 9169 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В РФ за все время пандемии выявили 4 554 264 случая коронавируса. За все время скончались 99 233 человека, вылечились 4 176 419 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ФАС согласовала двукратное снижение цены на вакцину «ЭпиВакКорона»

последние данныеРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в