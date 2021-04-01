ФАС согласовала двукратное снижение цены на вакцину «ЭпиВакКорона»

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала снижение более чем в два раза предельной отпускной цены вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» — до 4210,10 рубля за пачку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 1 апреля.

Ранее стоимость пачки препарата от коронавируса составляла 9541,05 рубля.

В сообщении говорится, что ФАС рассмотрела документы, предоставленные письмами Минздрава России, и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, которая была заявлена на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона», зарегистрированной центром «Вектор», сообщает РИА Новости.

Предполагается, что препарат будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза препарата в объеме 0,5 миллилитров.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса —«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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