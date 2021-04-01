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Два дома на 412 квартир построят в столичном районе Чертаново Южное
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Два дома на 412 квартир построят в столичном районе Чертаново Южное

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Два дома на 412 квартир построят в Чертанове Южном. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов со ссылкой на руководителя подведомственной Московской государственной экспертизы Анну Яковлеву.

Корпуса будут расположены на Варшавском шоссе. Уточняется, что проект строительства уже утвердили.

На участке планируют возвести шумозащитный экран, акустические ограждения с калитками, противопожарные стены. Территорию вокруг здания собираются озеленить.

— Запланировано создание открытых плоскостных парковок, в том числе доступных для маломобильного населения, устройство проездов с покрытием из асфальтобетона, тротуаров и пешеходных зон. Для того чтобы создать для жителей удобное пространство для отдыха и занятий спортом, запланировано оборудование различных площадок, в том числе для детских игр и физкультуры, — отметила Яковлева.

В двух корпусах построят 41 квартиру-студию, 156 однокомнатных квартир, 136 — двухкомнатны, 79 — трехкомнатных. Первые этажи домов будут занимать нежилые помещения. Стены корпусов облицуют керамогранитом или фиброцементными плитами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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