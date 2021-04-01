Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый торговый объект построят на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый торговый объект построят на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
3, улица Третьего Интернационала, Москва, Россия Карта всех событий

Новый торговый объект разрешили построить в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы. Строительство согласовала рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

Здание построят по адресу улица Третьего Интернационала, владение 1. Уточняется, что сейчас территория в районе Косинского шоссе свободна от застройки.

Площадь участка составляет 0,009 гектара. На территории планируют построить торговый объект площадью 450 квадратных метров, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что земельный участок для строительства могут выставить на торги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около 5 тысяч жителей Измайлово получат квартиры на первом этапе программы реновации

строительствоторговляземельный участок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в