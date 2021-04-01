Новый торговый объект построят на востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

3, улица Третьего Интернационала, Москва, Россия Карта всех событий

Новый торговый объект разрешили построить в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы. Строительство согласовала рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

Здание построят по адресу улица Третьего Интернационала, владение 1. Уточняется, что сейчас территория в районе Косинского шоссе свободна от застройки.

Площадь участка составляет 0,009 гектара. На территории планируют построить торговый объект площадью 450 квадратных метров, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что земельный участок для строительства могут выставить на торги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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