Сторожевой катер прибыл в Крым для усиления охраны на границе полуострова

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В Крыму пограничники получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ в четверг, 1 апреля.

— Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский, — уточнили в ведомстве.

Сторожевой катер на воздушной подушке нужен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности страны на севере Крыма. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью и болотистой местности. Он способен развить скорость свыше 50 узлов. На борту катера могут одновременно находиться 12 военных с вооружением и два квадроцикла.

По словам пограничников, катер пуленепробиваемый, он оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 миллиметра, сообщает РИА Новости.

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