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ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ* в Тверской области
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ* в Тверской области

Виктория Родимкина

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила подготовку теракта сторонником запрещенной в РФ организации ИГ* в Тверской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг, 1 апреля.

По данным ФСБ, при задержании на объекте ТЭК сторонник запрещенной организации оказал сопротивление и был уничтожен.

— При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, — передает сообщение ТАСС.

Операцию провели в отношении гражданина России, уроженца одной из республик Центрального-Азиатского региона. Он действовал по указанию главарей террористических организаций. Сторонник ИГ* приобретал средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывчаток. На месте случившегося у него изъяли оружие и боеприпасы, а также взрывчатое вещество.

По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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Тверская областьФСБ Россиипредотвратили теракт
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