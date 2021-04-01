Дарвиновский музей представит программу «Дрессировщики жуков»

Кадр из мультика «Букашки. Приключения в долине муравьев»

Дарвиновский музей приглашает взрослых и детей на программу «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: от Старевича до наших дней». Каждый четверг, с 1 по 22 апреля, в кинозале музея будут показывать мультфильмы о насекомых начала ХХ — XXI века. Сеансы будут сопровождаться комментариями историка анимации Тимофея Левченко. Посетители выставочного комплекса могут посмотреть программы бесплатно, сообщается на сайте музея.

Ретроспектива приурочена к выходу новой книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», посвященной его жизни и творчеству. Старевич — создатель кукольных мультфильмов 1910-х годов: «Прекрасная Люканида», «Стрекоза и муравей», «Месть кинематографического оператора», которые поразили зрителей царской России и европейских стран.

На первом сеансе зрители увидят на большом экране сохранившиеся мультфильмы Владислава Старевича российского периода его творчества. В программу второго и третьего сеансов вошли классические советские мультфильмы 50–60-х и 70–80-х годов. Четвертый сеанс посвящен современной анимации. Это мультфильмы, авторы которых продолжают линию Старевича в анимации: от «Путешествия муравья» Эдуарда Назарова до «Букашек» Михаила Алдашина, от «Бабочки» Андрея Хржановского до «Гагарина» Алексея Харитиди, от «Букашки-путешественницы» Станислава Соколова до «Коровки» Марины Карповой.

Читайте также: Арт-проект «Осколок древней Берингии» откроется в Дарвиновском музее