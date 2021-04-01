Неизвестный похитил 800 тысяч рублей из машины в центре Москвы
В центре столицы неизвестный похитил рюкзак, в котором была крупная сумма денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД России по Москве в четверг, 1 апреля.
Мужчина припарковал свою иномарку рядом с домом 8 на Пресненской набережной, при этом оставив в ней рюкзак, в котором было 800 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он не помнит: закрывал машину или нет. Так или иначе, когда мужчина вернулся, то заметил, что сумка с деньгами пропала. При этом следов взлома и повреждений на машине нет.
Позже пустой рюкзак был обнаружен недалеко от места преступления. По данному факту проводится проверка.
Читайте также: Проникшему в тоннель пассажиру грозит штраф в 1 миллион рублей