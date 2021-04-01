Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Неизвестный похитил 800 тысяч рублей из машины в центре Москвы
Фото: moscow-live

Неизвестный похитил 800 тысяч рублей из машины в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил рюкзак, в котором была крупная сумма денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД России по Москве в четверг, 1 апреля.

Мужчина припарковал свою иномарку рядом с домом 8 на Пресненской набережной, при этом оставив в ней рюкзак, в котором было 800 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он не помнит: закрывал машину или нет. Так или иначе, когда мужчина вернулся, то заметил, что сумка с деньгами пропала. При этом следов взлома и повреждений на машине нет.

Позже пустой рюкзак был обнаружен недалеко от места преступления. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Проникшему в тоннель пассажиру грозит штраф в 1 миллион рублей

наличные деньгипохищенные деньгикража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в