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«Однажды я потерял терпение»: Познер признался, что поднимал руку на дочь
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Однажды я потерял терпение»: Познер признался, что поднимал руку на дочь

Полина Долганова

Звезды

Журналист Владимир Познер рассказал, что однажды поднял руку на свою дочь Екатерину.

Телеведущий уточнил, что причиной его агрессии стало неумение дочери быстро есть.

— Она могла набрать за щеку еды и так сидеть... Однажды я потерял терпение и ударил Катю, у нее пошла кровь. Дочери на тот момент было три года. Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней, но она этого уже не помнит, — признался Познер в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в этот момент вспомнил об отношениях со своим отцом. Журналист рассказал о случае, когда Владимир Познер — старший сам поднял руку на сына. Ситуация произошла после того, как Познер-младший ушел в гости без предупреждения.

— Он выскочил из машины, подбежал ко мне и ударил куда-то в область груди или плеча. Мне было 17 лет, я был здоровым малым. Я его схватил за плечи и швырнул о машину, — рассказал ведущий.

Напомним, у Владимира Познера двое детей. Дочь Екатерина родилась в первом браке с Валентиной Чемберджи. Также у него есть приемный сын Петр. Его мать — вторая жена журналиста Екатерина Орлова.

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