«Однажды я потерял терпение»: Познер признался, что поднимал руку на дочь

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Журналист Владимир Познер рассказал, что однажды поднял руку на свою дочь Екатерину.

Телеведущий уточнил, что причиной его агрессии стало неумение дочери быстро есть.

— Она могла набрать за щеку еды и так сидеть... Однажды я потерял терпение и ударил Катю, у нее пошла кровь. Дочери на тот момент было три года. Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней, но она этого уже не помнит, — признался Познер в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в этот момент вспомнил об отношениях со своим отцом. Журналист рассказал о случае, когда Владимир Познер — старший сам поднял руку на сына. Ситуация произошла после того, как Познер-младший ушел в гости без предупреждения.

— Он выскочил из машины, подбежал ко мне и ударил куда-то в область груди или плеча. Мне было 17 лет, я был здоровым малым. Я его схватил за плечи и швырнул о машину, — рассказал ведущий.

Напомним, у Владимира Познера двое детей. Дочь Екатерина родилась в первом браке с Валентиной Чемберджи. Также у него есть приемный сын Петр. Его мать — вторая жена журналиста Екатерина Орлова.

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