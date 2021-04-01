Первый шахматный чемпионат прошел среди слушателей детских технопарков в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый объединенный шахматный чемпионат прошел среди слушателей пяти детских технопарков в Москве. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Соревнование организовали на площадке «Наукоград» в Московском финансово-юридическом университете. В турнире приняли участие 11 команд школьников 7–12 лет и 12–18 лет. Главным судьей на чемпионате стал мастер спорта по шахматам Тимур Азизов.

— С целью укрепления экосистемы детских технопарков их взаимодействию и совместным активностям уделяется особое внимание. Первым шагом к этому стало взаимодействие в рамках проекта по профориентации в сфере цифровых технологий «Проф. IT», а теперь их слушатели встретились на товарищеском турнире по шахматам, который планируется сделать традиционным, — пояснил Алексей Фурсин.

К соревнованию присоединился технопарк «Вертикальный взлет», «Альтаир» на базе МИРЭА, технопарк Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и ИТ-технопарк «Байтик».

Среди школьников 7–12 лет победила команда детского технопарка НИЦ «Курчатовский институт», а среди школьников 12–18 лет — команда ИТ-технопарка «Байтик», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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