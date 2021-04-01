Гинеколог рассказал, что влияет на способность женщины зачать ребенка

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что влияет на способность женщины зачать ребенка.

По словам эксперта, решающую роль играет возраст потенциальной матери. После 35–38 лет у женщин начинается повреждение структуры ДНК. Рост хромосомной патологии эмбрионов напрямую зависит от патологии яйцеклеток.

Следующим немаловажным фактором для беременности является такое токсичное воздействие на организм, как курение.

— И вот сейчас мы столкнулись с эпидемией раннего климакса, и во многом она связана с женским курением, — объяснила эксперт в интервью «Звезде».

На третьем месте в рейтинге влияющих на женское здоровье факторов расположились современные продукты и окружение. Кроме того, большое значение имеет микробиотика матки.

— Когда есть хронический эндометрит, хроническое воспаление или нарушение микробиома именно в слизистой матки и эндометрии, — перечислила врач опасные для беременности диагнозы.

Наличие этих нарушений напрямую воздействует на способность забеременеть.

По словам Милютиной, не стоит забывать о том, что основное влияние на женскую фертильность оказывают яйцеклетки и их качество.

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