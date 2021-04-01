Страстная пятница - 2021: что запрещено делать в этот день

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Самым скорбным днем Страстной недели считается Великая пятница, когда, согласно библейским писаниям, состоялись крестная мука Иисуса Христа, окончание его земной жизни и погребение.

Напомним, что православные христиане будут отмечать Великую пятницу 30 апреля, а вот католики – уже 2 апреля. В западных храмах в этот день проведут торжественные богослужения. Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции они пройдет без присутствия прихожан.

Согласно общепринятым традициям, Страстную пятницу нужно посвящать духовной подготовке к Пасхе. В этот день заканчивают уборку, начатую в Великий четверг, а также подготовку праздничного стола. При этом тем, кто не успел сделать это вовремя, рекомендуется доделать все задуманное тайно, чтобы никто не осуждал.

Помимо этого, люди «изгоняют» из дома нечисть, которая, согласно поверьям, пользуется тем, что Христос лежит во гробе. Символизировать эту злую силу могут разные надоевшие предметы. Их лучше выбросить. Отсюда появилась традиция перед Пасхой выкидывать старые, ненужные вещи.

В пятницу Страстной недели также нельзя веселиться, потому что это день строгого поста. Верующие стараются полностью отказаться от еды. Существует примета, кто в Великую пятницу смеется, тот проплачет весь год. А если в этот день засмеется незамужняя девушка, то ей грозят слезы из-за притеснений сурового мужа, отмечает ФАН.

Вместе с тем, в этот день стараются не пользоваться острыми металлическими предметами. Под запретом женское рукоделие. Также под табу находятся водные процедуры.

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