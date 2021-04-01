«Всего лишь шутка»: представители Dream Team House опровергли сообщение о закрытии проекта

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Продюсер Ярослав Андреев, ранее сообщивший о том, что Dream Team House с популярными тиктокерами закрывается, разыграл всех. Об этом «Вечерней Москве» сообщили его представители.

— Да, это правда. Ярослав решил разыграть наших поклонников. На самом деле Dream Team House продолжит функционировать, это была всего лишь первоапрельская шутка, — сообщили корреспонденту «ВМ».

Ранее продюсер Dream Team House Ярослав Андреев поблагодарил всех поклонников в своем Instagram за то, что они на протяжении долгого времени поддерживали проект и тиктокеров. Он также отметил, что вечером блогеры устроят последний прямой эфир в общем аккаунте.

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